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1 червня зміниться графік руху тролейбусів

  • П'ятниця, трав. 30 2025
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1 червня зміниться графік руху тролейбусів

Зміни відбудуться у графіках руху тролейбусів на маршрутах №1, 3А, 4, 5, 8.

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Опубліковано в Громада

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