1 червня зміниться графік руху тролейбусів
- П'ятниця, трав. 30 2025
- Автор bc-news
Зміни відбудуться у графіках руху тролейбусів на маршрутах №1, 3А, 4, 5, 8.
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Опубліковано в Громада
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