Нові правила надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців

Кабінет міністрів України затвердив нові правила надання одноразової грошової допомоги сім’ям військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які загинули під час виконання службових обов’язків або внаслідок поранень, отриманих на службі.

Відтепер право на отримання допомоги виникає з дати складання актового запису про смерть, а не з дати, зазначеної у свідоцтві про смерть, як це було раніше.

Такі зміни стосуються і тих, хто помер протягом року після звільнення з військової служби, якщо смерть пов’язана з виконанням обов’язків або проходженням служби.

Нововведення також врегульовують питання виплат у випадках, коли особу загиблого спочатку неможливо було ідентифікувати. Якщо згодом особу встановлено, днем виникнення права на допомогу стає дата внесення відповідних змін до актового запису про смерть.

Для військових, які зникли безвісти і чия смерть була офіційно зареєстрована пізніше, право на допомогу також визначається з дати складання актового запису про смерть, що міститься у свідоцтві.

Уряд підкреслює, що ці зміни впроваджують єдиний підхід до виплати допомоги в умовах воєнного стану.

Відтепер Міністерство оборони, інші державні органи, а також Мінфін і Мінекономіки можуть самостійно визначати порядок і умови виплати допомоги у разі загибелі військовослужбовця під час виконання службових обов’язків у період воєнного стану.

Нагадаємо, Міністерство оборони України за перший квартал 2025 року запобігло порушенням і забезпечило економію на закупівлях на 176 млн 500 тисяч гривень.

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