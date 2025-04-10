У Білоцерківській громаді запрацює «Адмінсервіс «Ветеран»

На 72 сесії депутати ухвалили рішення про створення «єдиного вікна» для ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» у Центрі надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді.