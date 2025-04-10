У Білоцерківській громаді запрацює «Адмінсервіс «Ветеран»

Ветерани зможуть отримати адміністративні послуги у білоцерківському ЦНАПі та у 8 віддалених робочих місцях у різних населених пунктах нашої громади.
|№
|Назва
|Адреса
|1.
|Центр надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді
|м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 38/12, 2-й поверх.
|2.
|Територіальний підрозділ центру надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді
|м. Біла Церква, проспект Незалежності, 34.
|3.
|Віддалене робоче місце адміністратора центру надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді
|Білоцерківський район, с. Шкарівка, вул. Миру, 4, 2-й поверх;
|4.
|Віддалене робоче місце адміністратора центру надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді
|Білоцерківський район, с.м.т. Терезине, вул. Першотравнева, 2;
|5.
|Віддалене робоче місце адміністратора центру надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді
|Білоцерківський район, с. Вільна Тарасівка, вул. Травнева, 2-а;
|6.
|Віддалене робоче місце адміністратора центру надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді
|Білоцерківський район, с. Храпачі, вул. Молодіжна, 7;
|7.
|Віддалене робоче місце адміністратора центру надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді
|Білоцерківський район, с. Піщана, вул. Замкова, 66;
|8.
|Віддалене робоче місце адміністратора центру надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді
|Білоцерківський район, с. Пилипча, вул. Соборна, 5;
|9.
|Віддалене робоче місце адміністратора центру надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді
|Білоцерківський район, с. Сидори, вул. Шкільна, 1а;
|10.
|Віддалене робоче місце адміністратора центру надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді
|Білоцерківський район, с. Томилівка, вул. Центральна, 42