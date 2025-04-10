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У Білоцерківській громаді запрацює «Адмінсервіс «Ветеран»

  • П'ятниця, трав. 30 2025
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У Білоцерківській громаді запрацює «Адмінсервіс «Ветеран»

На 72 сесії депутати ухвалили рішення про створення «єдиного вікна» для ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» у Центрі надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді.

Ветерани зможуть отримати адміністративні послуги у білоцерківському ЦНАПі та у 8 віддалених робочих місцях у різних населених пунктах нашої громади.

Назва Адреса
1. Центр надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 38/12, 2-й поверх.
2. Територіальний підрозділ центру надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді м. Біла Церква, проспект Незалежності, 34.
3. Віддалене робоче місце адміністратора центру надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді Білоцерківський район, с. Шкарівка, вул. Миру, 4, 2-й поверх;
4. Віддалене робоче місце адміністратора центру надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді Білоцерківський район, с.м.т. Терезине, вул. Першотравнева, 2;
5. Віддалене робоче місце адміністратора центру надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді Білоцерківський район, с. Вільна Тарасівка, вул. Травнева, 2-а;
6. Віддалене робоче місце адміністратора центру надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді Білоцерківський район, с. Храпачі, вул. Молодіжна, 7;
7. Віддалене робоче місце адміністратора центру надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді Білоцерківський район, с. Піщана, вул. Замкова, 66;
8. Віддалене робоче місце адміністратора центру надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді Білоцерківський район, с. Пилипча, вул. Соборна, 5;
9. Віддалене робоче місце адміністратора центру надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді Білоцерківський район, с. Сидори, вул. Шкільна, 1а;
10. Віддалене робоче місце адміністратора центру надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді Білоцерківський район, с. Томилівка, вул. Центральна, 42
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Опубліковано в Громада

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