Палац культури колишнього заводу ГТВ перейшов у власність Білоцерківської громади

27 травня під час чергового засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради було затверджено акт приймання-передачі нерухомого майна до комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади. Йдеться про нежитлову будівлю Центру творчості за адресою: м. Біла Церква, просп. Незалежності, 85-А — більш відому серед жителів міста як Будинок культури ГТВ.

Як зазначив начальник управління комунальної власності та концесії міської ради Руслан Гребенюк, це рішення завершило тривалий процес передачі об’єкта з комунальної власності Київської обласної ради до власності Білоцерківської громади.

Будівля площею понад 4380 кв. м раніше перебувала у власності Білоцерківського заводу гумотехнічних виробів, а згодом — у комунальній власності Київської обласної ради. У жовтні 2024 року Білоцерківська міська рада звернулася до обласної ради з ініціативою безоплатної передачі цієї нерухомості. Пропозицію було підтримано, й після оформлення необхідних документів будівля офіційно перейшла у власність громади. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт, має площу 0,1670 га.

За матеріалами сайту БМР