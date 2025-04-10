Депутати звертаються до "Укрзалізниці" з проханням зробити міст на вокзалі зручним для осіб з інвалідністю

29 травня на 72 сесії Білоцерківської міської ради депутати підтримали звернення до акціонерного товариства «Українська залізниця» з проханням вжити заходів реконструкції або розумного пристосування пішохідного мосту через залізничні колії на вокзалі станції Біла Церква.

Доповідаючи з цього питання, секретар міської ради Володимир Вовкотруб зазначив, що на засіданнях Ради безбар’єрності люди з інвалідністю постійно порушують питання щодо необхідності облаштування безбар’єрного переходу через колії на міському залізничному вокзалі. Міст, що сполучає платформи, не відповідає мінімальним вимогам безбар’єрності: він не обладнаний пандусами, підйомниками, тактильними смугами та іншими засобами доступності. Це створює серйозні перешкоди для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Звернення ініційоване на виконання Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні та підтримане Радою безбар’єрності Білоцерківської міської територіальної громади. Воно базується на положеннях чинного законодавства, державних будівельних норм та стандартів, які зобов’язують забезпечити інклюзивність громадських споруд і об’єктів транспортної інфраструктури.

Під час обговорення рішення також надійшла пропозиція доповнити звернення пунктом щодо необхідності будівництва пішохідного переходу через залізничні колії в районі вулиці Томилівської.

Після підписання рішення звернення буде направлено до акціонерного товариства «Українська залізниця».

За матеріалами сайту БМР