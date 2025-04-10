Як вплинути на зросійщених мешканців Білої Церкви?

Біла Церква з початку повномасштабного вторгнення стала домівкою для 15 600 переселенців. Багато з них приїхало із східних областей, де більш уживана російська мова. Відтак, російську тепер чутно значно частіше на вулицях міста, в закладах громадського харчування, освітніх установах, транспорті тощо. Когось це питання не обходить, а комусь прикро чути, що на 12 році війни з росією українські громадяни продовжують послуговуватися "язиком" ворога. Звісно, не можна сказати, що російською говорять лише переселенці. Чимало таких вірних прихильників "язика" є й серед білоцерківців, які десятиліттями мешкають в нашому місті та принципово не вчать українську мову і не хочуть нею користуватися в побуті. Як на це реагує влада? Про це редакторка БЦ News запитала у секретаря міськради В. Вовкотруба під час пресконференції 25 квітня.

Починаючи з 2022 року в соцмережах неодноразово публікували відео, де громадяни у нашому місті гучно слухали російську музику в своїй автівці, відкривши вікна, або ж замовляли цю музику в закладах громадського харчування, співали у дворах чи продавці обслуговували російською в магазинах. На всіх цих відео - конфлікти між громадянами, які не хочуть чути мову ворога і тими, кому "какаяразніца".

Така ситуація виникає не лише у нашому місті. Конфлікти є в багатьох населених пунктах. Чи вживаються якісь заходи для урегулювання цих прикрих ситуацій?

До прикладу, у місті Івано-Франківську восени 2024 року запрацювали мовні інспектори на волонтерських засадах. Їм роздали спеціальні посвідчення. "Під час інспекцій заборонено застосовувати фізичну силу, нецензурну лексику чи неввічливість при розмові. Якщо волонтери виявлять порушення, то вони фіксують його на фото чи відео. Після юридичної оцінки порушень вживатимуться відповідні заходи: долучать міський відділ економіки та управління праці. Вони скеровуватимуть офіційні листи до власників магазинів, кафе чи інших закладів з рекомендаціями усунути порушення. А про системні порушення будуть повідомляти уповноваженого із захисту державної мови", — йдеться у дописі мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

А що ж влада Білої Церкви? Чи будуть у нас відкриті мовні курси? Чи можна розмістити на рекламних площинах по місту заклики спілкуватися українською?

"Кожна свідома людина має в Україні розуміти. Можна навчити людину, яка хоче вчитися. Є такі, які кажуть, що буду робити навпаки, як діти у певному віці. Я коли дивлюся на ці відео, запитую себе: яке в людини IQ, хто його виховував, - сказав В. Вовкотруб. - Був запит від бібліотекарів на оновлення фондів новими українськими книжками і ми виділили з бюджету 500 тис грн на закупівлю книжок".

Також він погодився, що, можливо, варто обговорити питання розміщення на бордах соціальної реклами із закликами переходити на українську мову.