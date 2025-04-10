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Летить шахед чи гуде мопед?

  • Субота, квіт. 26 2025
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Летить шахед чи гуде мопед?

25 квітня під час пресконференції секретаря Білоцерківської міської ради Володимира Вовкотруба редакторка сайту БЦ News поставила питання, як виконується рішення виконкому БМР від 25 квітня 2022 року про обмеження у русі деяких транспортних засобів на території Білоцерківської міської територіальної громади. Адже мотоцикли та автівки з гучними вихлопами продовжуть їздити по місту.

Секретар В. Вокотруб відповів, що мопеди - величезна проблена для нашого міста. "Я мав розмову з в. о. керівника нашої патрульної поліції. Мені пообіцяли, що будуть проведені рейди стосовно виявлення таких мопедів та автомобілів з прямоточним вихлопом. Профілактична робота буде проводиться. Скарг дуже багато від населення. Особливо по бульварі Олександрійському їздять швидко і гучно. Ми звернулися до патрульної поліції з проханням поставити відеокамери фіксації швидкості, адже у нас було нещодавно ДТП на перехресті вул. Шевченка і проспекту Князя Володимира, де загинув водій мотоцикла. Не так давно була збита машиною жінка біля магазину Траш і також загинула. Тож така фіксація вкрай потрібна".

Нагадаємо, у рішенні виконкому йшлося: «Заборонити з 26 квітня 2022 року до припинення дії на території України особливого періоду - воєнного стану на території Білоцерківської міської територіальної громади рух транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів «прямотік», інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач».

Навіть передбачалося, що такі транспорті засоби будуть передаватися на штрафмайданчики. Утім рішення чомусь не виконується як належить, а містяни мусять дослухатися: ледить шахед чи гуде мопед. 

 

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Опубліковано в Громада

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