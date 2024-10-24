У Білій Церкві планують відшкодовувати приватним перевізникам проїзд пільговиків

Доповідаючи це питання, заступник міського голови Олександр Поляруш зазначив, що "програми підвищить ефективність роботи автотранспортних підприємств та надасть гарантії на право пільгового проїзду відповідно до чинного законодавства України".

На реалізацію програми, яка буде фінансуватися з місцевого бюджету, передбачається у 2025 р. - 30 млн грн, у 2026 р. – 20 млн грн. За словами О. Проляруша, кошти для відшкодування таких виплат будуть виділятися після обговорення на круглих столах, затвердження регуляторних актів, встановлення валідаторів, впровадження електронних квитків.

Секретар міської ради Володимир Вовкотруб так прокоментував це питання: «Ці цифри приблизні, ми точно не знаємо, якою вона буде, адже сьогодні не виконуються норми закону щодо відшкодування проїзду пільгових категорій у Білій Церкві. Ми розуміємо, що закінчиться війна і багато військових повернуться додому. І щоб у нас не було питань, чому висаджують з транспорту або беруть лише обмежену кількість пільговиків до маршрутного транспортного засобу, потрібно це питання привести у відповідність до законодавства. Відшкодовувати, на мою думку, ми маємо не по розрахунковому тарифу, а через валідацію кожного пільговика за допомогою валідатора. Тому у зв’язку з цим ми будемо розглядати та приймати ще багато проєктів рішень. У багатьох містах ця система вже працює. Ця програма – пусковий механізм, аби розпочати ці заходи».