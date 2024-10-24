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Білоцерківці можуть звернутися до влади онлайн

  • Понеділок, бер. 31 2025
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Білоцерківці можуть звернутися до влади онлайн

У мешканців з’явилась можливість подати звернення до Білоцерківської міської ради та її виконавчих органів без зайвих затрат часу та ресурсів. Для цього достатньо заповнити коротку ФОРМУ, вказавши бажаний формат: електронний або письмовий. Про результат опрацювання запиту повідомляється на вказану електронну адресу у визначені законодавством терміни.

Окрім цього, форма доступна на офіційному сайті за посиланням, обирайте «Онлайн звернення».

Цей інструмент покликаний зробити комунікацію громадськості із місцевою владою зручнішою та доступнішою.

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Опубліковано в Громада

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