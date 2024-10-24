Білоцерківці можуть звернутися до влади онлайн

У мешканців з’явилась можливість подати звернення до Білоцерківської міської ради та її виконавчих органів без зайвих затрат часу та ресурсів. Для цього достатньо заповнити коротку ФОРМУ, вказавши бажаний формат: електронний або письмовий. Про результат опрацювання запиту повідомляється на вказану електронну адресу у визначені законодавством терміни.