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На кладовищі Сухий Яр планують реконструювати Алею Слави

  • Понеділок, лют. 24 2025
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На кладовищі Сухий Яр планують реконструювати Алею Слави

20 лютого, у великій залі Білоцерківської міської ради, відбулося позачергове засідання архітектурно-містобудівної ради, на якому було розглянуто пропозицій щодо розробки концепції реконструкції Алеї Слави на кладовищі «Сухий Яр» у місті Біла Церква. Замовником розробки концепції виступив департамент житлово-комунального господарства міської ради.

Зауважимо, що у 2015 році на кладовищі «Сухий яр» було відведено сектор для почесних поховань загиблих Героїв АТО, який отримав назву «Алея Слави». Протягом 2015-2022 років алея поступово облаштовувалася відповідно до проведення поховань, а саме влаштовувалися доріжки, встановлювалися пам’ятники загиблим, флагштоки, лавки тощо.

На жаль, трагічна сторінка у нашій історії продовжилася, розпочалося повномасштабне вторгнення ворога і українські військовослужбовці змушені боронити нашу державу. Багато з них загинули, мужньо виконувавши свій військовий обов’язок. Виникла необхідність збільшення території Алеї Слави і в 2023 році було виділено ще один сектор для почесних поховань.

Наразі кількість почесних поховань потребує особистого місця вшанування, куди можуть прийти близькі, рідні та побратими загиблих у російсько-Українській війні. Тому, вирішено було звернутися до архітекторів з проханням поділитися своїм баченням щодо створення такого особливого місця, яке стане об’єктом шани, поваги та гордості. Технічним завданням передбачалося архітектурне поєднання двох алей в єдиний меморіальний комплекс з розміщенням пам’ятного знаку.

На розгляд архітектурно-містобудівної ради надійшло п'ять передпроєктних робіт від місцевих архітекторів: Юрія Бабича, Геннадія Кревського, Віктора Деркача, Олега Пускова та Сергія Дубіка (ПБФ «Аркада»), які виконано на волонтерських засадах.

Презентація концептуального бачення розбудови Алеї Слави на кладовищі «Сухий Яр» відбулася у присутності заступників міського голови, директора КП БМР «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг», будівельників та архітекторів. Роботи більш детально розглянуться членами архітектурно-містобудівної ради, які нададуть свої рекомендації та зауваження стосовно концепцій. 24 лютого ц.р. вже визначать найкращу.

Обрана концепція буде взята за основу для подальшого розроблення проєкту реконструкції Алеї Слави.

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Опубліковано в Громада

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