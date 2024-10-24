Рекрутинг до Сухопутних військ ЗСУ: як самостійно обрати посаду в армії

В країні одинадцятий рік триває війна проти окупаційних військ російської федерації, які намагаються знищити Україну. У зв’язку з чим далі діє загальна мобілізація. Враховуючи потреби населення держава йде на зустріч населенню, створюючи зручні умови мобілізації, зокрема, пропонуючи добровільний рекрутинг до Сухопутних військ Збройних сил України за допомогою 1 Центру рекрутингу, детальну інформацію про який можна знайти на сайті https://lfrecruiting.com.ua/ . Мешканці Білої Церкви та району також можуть долучитися до лав ЗСУ за допомогою цього Центру.

Як самостійно обрати посаду в армії? Як вибрати бригаду для служби в ЗСУ? Такі запитання виникають останнім часом в багатьох чоловіків і чималої кількості жінок, які також прагнуть долучитися до сил оборони. Отримати відповідь ви зможете відвідавши чи зателефонувавши до 1 Центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ. Фахівці, які тут служать, запропонують вам професійну консультацію, з допомогою якої кожен може краще зорієнтуватися в специфіці військових посад та повний супровід - від проходження ВЛК до початку служби.

Перевагою Центру є те, що в ньому працюють військовослужбовці, які є учасниками бойових дій. Вони мають досвід, знають специфіку діяльності Сухопутних військ не лише з теорії, але і практично, а тому можуть допомогти рекрутам зробити вірний вибір і обрати посаду, на якій вони будуть максимально корисним в лавах ЗСУ.

Важливо, що звернувшися до Центру людина отримує гарантію, що потрапить в обраний підрозділ без участі третіх осіб. Кожен рекрут отримує повну підтримку фахівців від моменту звернення до прибуття в обрану частину. Таким чином 1 Центр рекрутингу гарантує потрапляння до обраного підрозділу.

Саме тому мешканцям Білої Церкви та району варто переглянути сайт https://lfrecruiting.com.ua/, а ще краще – прямо зараз зателефонувати за номером 0 800 503 696 або в WhatsApp - 097 902 30 89. Не втрачай шансу та зроби вірний вибір – Україна потребує твоєї допомоги!