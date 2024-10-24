У Білоцерківському районі виникло 523 пожежі в 2024 році

Про це сказала 6 лютого на пресконференції інспектор відділу організації профілактичної роботи Білоцерківського РУ ГУ ДСНС України у Київській області Анна Обертинська. З них - 427 у Білій Церкві, у тому числі в житлових будинках - 85 пожеж.

З початку 2025 року на території нашого району виникло 82 пожежі, з яких у громаді - 32 пожежі.

«Станом на сьогодні, на жаль, у нашій громаді є двоє загиблих внаслідок пожежі, - повідомила Анна Обертинська. – У переважній більшості випадків причинами пожеж є необережне поводження з вогнем та порушення правил пожежної безпеки під час використання пічного опалення, газових та електричних приладів, використання відкритого вогню без нагляду».

Інспектор закликала громадян бути пильними під час використання пічного опалення, адже дим швидко розповсюджується кімнатами житлового приміщення, що є загрозою для життя і здоров’я людей. Крім того, сьогодні дуже популярними є альтернативні джерела живлення – генератори, павербанки. Внаслідок їх експлуатації у нашій громаді також виникали пожежі в минулому році. При використанні таких приладів теж необхідно дотримуватися правил безпеки.

Анна Обертинська нагадала, що не можна залишати малолітніх дітей без нагляду, особливо при експлуатації різних нагрівальних приладів, газової плити тощо.

До того ж під час огляду 3 висотних будівель (16-поверхівки) у Білій Церкві було виявлено 32 порушення, найбільш критичними з яких є: несправність системи протипожежної сигналізації; неможливість визначення справності внутрішнього протипожежного водопроводу; неукомплектованість пожежних кран-комплекти; відсутність первинних засоби пожежогасіння, складнощі під час під’їзду пожежно-рятувальної техніки до входів у зазначені висотні будинки та споруди, захаращення визначених майданчиків для встановлення пожежних автодрабин або автопідіймачів.

За матеріалами сайту БМР