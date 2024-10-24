Білоцерківці зможуть отримати компенсацію оренди в разі пошкодження власного житла

Депутати під час 69 сесії міської ради внесли зміни до Програми соціальної підтримки «Турбота» на 2023-2025 роки.

Зокрема, доповнено пункт програми, за яким громадяни, які постраждали не лише внаслідок надзвичайної ситуації місцевого рівня, а й через збройну агресію російської федерації проти України, зможуть отримати компенсацію вартості оренди житлових приміщень.

Як зауважила перший заступник міського голови Інна Новогребельська, потреба у зміні виникла через те, що ситуація, коли громадяни втратили житло під час нещодавньої атаки росіян, підпадає під класифікацію: пошкодження внаслідок збройної агресії. Тож ці білоцерківці, допоки буде тривати відновлення їхніх будинків, зможуть отримати компенсацію за оренду житла.