Центр рекрутингу української армії в Білій Церкві

● Обрати бажаний підрозділ і посаду відповідно до ваших навичок і вподобань.

● Отримати консультації з усіх питань, пов’язаних із процедурою приєднання до війська.



Анонімно і без зобов’язань:



● Ми НЕ видаємо повісток, лише консультуємо;

● Жодних документів на першому етапі не потрібно;

● Допоможемо підібрати підрозділ та посаду навіть, якщо Ви вже отримали повістку;

● Надамо супровід на усіх етапах приєднання до війська.



Чекаємо Вас на консультацію за адресою:



Біла Церква, ЦНАП, проспект Незалежності, 34.



Час роботи:



● Пн-Пт: 08:00 – 17:00 (пт – до 15:45)

● Сб, Нд: вихідні.



Звертайтесь за телефоном або пишіть:

+380977760072 (WhatsApp, Telegram, Viber)



Понад 32 000 громадян уже скористалися нашою допомогою.



Обираєш ти. А не за тебе!