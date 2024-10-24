● Обрати бажаний підрозділ і посаду відповідно до ваших навичок і вподобань.
● Отримати консультації з усіх питань, пов’язаних із процедурою приєднання до війська.
Анонімно і без зобов’язань:
● Ми НЕ видаємо повісток, лише консультуємо;
● Жодних документів на першому етапі не потрібно;
● Допоможемо підібрати підрозділ та посаду навіть, якщо Ви вже отримали повістку;
● Надамо супровід на усіх етапах приєднання до війська.
Чекаємо Вас на консультацію за адресою:
Біла Церква, ЦНАП, проспект Незалежності, 34.
Час роботи:
● Пн-Пт: 08:00 – 17:00 (пт – до 15:45)
● Сб, Нд: вихідні.
Звертайтесь за телефоном або пишіть:
+380977760072 (WhatsApp, Telegram, Viber)
Понад 32 000 громадян уже скористалися нашою допомогою.
Обираєш ти. А не за тебе!
Центр рекрутингу української армії в Білій Церкві
- Середа, січ. 22 2025
- Автор bc-news
Центр рекрутингу української армії у Білій Церкві проводить консультації та допоможе вам:
● Обрати бажаний підрозділ і посаду відповідно до ваших навичок і вподобань.
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Опубліковано в Громада
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