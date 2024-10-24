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Центр рекрутингу української армії в Білій Церкві

  • Середа, січ. 22 2025
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Центр рекрутингу української армії в Білій Церкві

Центр рекрутингу української армії у Білій Церкві проводить консультації та допоможе вам:

● Обрати бажаний підрозділ і посаду відповідно до ваших навичок і вподобань.
● Отримати консультації з усіх питань, пов’язаних із процедурою приєднання до війська.

Анонімно і без зобов’язань:

● Ми НЕ видаємо повісток, лише консультуємо;
● Жодних документів на першому етапі не потрібно;
● Допоможемо підібрати підрозділ та посаду навіть, якщо Ви вже отримали повістку;
● Надамо супровід на усіх етапах приєднання до війська.

Чекаємо Вас на консультацію за адресою:

Біла Церква, ЦНАП, проспект Незалежності, 34.

Час роботи:

●  Пн-Пт: 08:00 – 17:00 (пт – до 15:45)
●  Сб, Нд: вихідні.

Звертайтесь за телефоном або пишіть:
+380977760072 (WhatsApp, Telegram, Viber)

Понад 32 000 громадян уже скористалися нашою допомогою.

Обираєш ти. А не за тебе!

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Опубліковано в Громада

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