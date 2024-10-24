З 1 січня компенсацію за безоплатне розміщення ВПО призначає Пенсійний фонд України

Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради повідомляє: постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2024 № 1544 «Деякі питання надання державної підтримки внутрішньо переміщеним особам» (далі – Постанова) внесено зміни до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 року №333.

Починаючи з 1 січня 2025 року функції з призначення та виплати компенсації витрат за тимчасове безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО) здійснюватиме Пенсійний фонд України за списками отримувачів, поданими Міністерством розвитку громад та територій України (далі – Мінінфраструктури).

Особам, які мали право на отримання компенсації та включені до списків, поданих Мінінфраструктури до Пенсійного фонду України, виплата компенсації із січня 2025 року продовжується після перевірки Пенсійним фондом України актуальності поданої Мінінфраструктури інформації.

Далі, починаючи з 1 березня 2025 року:

розгляд нових звернень та прийняття рішень про призначення компенсації витрат буде ухвалено згідно з Порядком. Під час подання нових звернень компенсація витрат може нараховуватись із січня 2025 року, за умови відповідності отримувачів вимогам Порядку за відповідний період;

особа, що розмістила ВПО та хоче вперше звернутись за призначенням компенсації, невідкладно подає разом з уповноваженими представниками ВПО повідомлення та заяву встановленої форми до органу Пенсійного фонду України;

компенсація призначається на 6 місяців за новими зверненнями щодо розміщення ВПО, за яких вперше виплачуватиметься компенсація. Виплата компенсації на другий шестимісячний період продовжується Пенсійним фондом України автоматично після перевірки відповідного права таких ВПО на надання компенсації за них.

Наступні перевірки права на отримання компенсації проводитимуться органами Пенсійного фонду України автоматично кожні шість місяців починаючи з 1 липня 2025 року.

Компенсація надається фізичним особам-громадянам України, які є власниками житла і безоплатно розміщують ВПО, крім осіб, з якими вони пов’язані родинними відносинами першого ступеня споріднення (батьки, чоловік або дружина, діти, зокрема усиновлені), для покриття витрат, пов’язаних з безоплатним розміщенням ВПО.

Починаючи з 1 березня 2025 року компенсація на кожну окрему внутрішньо переміщену особу також не призначається (не виплачується) або її виплата припиняється, якщо:

установлено факт родинних зв'язків з внутрішньо переміщеною особою/особами, які були розміщені ними в житловому приміщенні;

установлено факт перебування за кордоном внутрішньо переміщеної особи більше ніж 30 календарних днів підряд на дату проведення перевірки права на отримання компенсації;

Пенсійним фондом України отримано від Нацсоцслужби інформацію про непроживання понад місяць осіб у житловому приміщенні, за адресою якого надається компенсація;

за результатами перевірки встановлено факт наведення у заяві або повідомленні недостовірної інформації.

Сума компенсації розраховується органами Пенсійного фонду України щомісяця і становить 450 гривень за кожну людину.

За отриманням більш детальної інформації з питань, пов’язаних з призначенням компенсації, особам, які розмістили ВПО, необхідно звертатись до органів Пенсійного фонду України.

Докладніше ознайомитися з Постановою можна за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1544-2024-%D0%BF#Text