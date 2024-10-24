Онлайн-платформу з інформацією про державну програму протезування

В Україні почала роботу онлайн-платформа, на якій можна знайти всю актуальну інформацію про державну програму протезування та її етапи.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

На платформі можна знайти інформацію про всі етапи програми – від подання заяви і до отримання виробу.

У відомстві додали, що державна програма також передбачає отримання інших засобів реабілітації, послуги з їхнього ремонту, зміни та обслуговування.

Відтак на сайті докладно описали:

види засобів реабілітації та способи їх отримання;

можливість компенсації за самостійно придбаний виріб;

ремонт і обслуговування протезів та інших засобів реабілітації.

У Мінсоцполітики вважають, що важливою складовою допомоги пораненим є можливість знайти максимально повні дані про безоплатне протезування.

"Відтепер кожен, хто потребує цієї інформації, може знайти на нашому лендінгу покроковий алгоритм дій, аби скористатися державною програмою протезування.

Сподіваємося, ця платформа стане корисним інструментом для усіх, хто потребує підтримки", – заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

У відомстві додали, що планують регулярно оновлювати та доповнювати платформу. Надалі на сайті з'являтиметься актуальна інформація про зміни в державній програмі протезування та відповіді на запити користувачів.

Ознайомитися з платформою можна за посиланням.

Раніше в Україні спростили порядок отримання військовими високофункціональних протезів – відтепер їм не потрібно попередньо отримувати первинне протезування.

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