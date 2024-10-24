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Гаряча лінія з питань усиновлення і сімейних форм виховання — “Лінія турботи”

  • Четвер, січ. 09 2025
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Гаряча лінія з питань усиновлення і сімейних форм виховання — “Лінія турботи”

Міністерство соціальної політики повідомляє, що в Україні працює гаряча лінія з питань усиновлення і сімейних форм виховання — “Лінія турботи” на єдиній державній платформі “Україна для кожної дитини”.

У фахівців “Лінії турботи” можна отримати кваліфіковані відповіді на питання, що стосуються усиновлення, прийомної сім’ї і дитячого будинку сімейного типу, опіки і піклування, послуги патронату над дитиною.

Звернутися можуть як ті, хто вже прийняв дітей в родину, так і ті, хто тільки хоче дізнатися про такі можливості. 

Які консультації можна отримати?

Правові нюанси усиновлення, сімейних форм виховання, послуги патронату
Психологічні поради для підготовки до прийняття дітей, адаптації їх у родині.

Єдина державна платформа “Україна для кожної дитини”, а також “Лінія турботи” на ній надають детальну інформацію про всі можливості прийняти дитину, яка залишилась без батьківської турботи, у свою родину.

Звертайтеся до фахівців “Лінії турботи”: https://www.dity.gov.ua/uk/support-line.

Ще більше інформації — в тематичних розділах на dity.gov.ua.

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Опубліковано в Громада

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