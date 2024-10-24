Гаряча лінія з питань усиновлення і сімейних форм виховання — “Лінія турботи”

У фахівців “Лінії турботи” можна отримати кваліфіковані відповіді на питання, що стосуються усиновлення, прийомної сім’ї і дитячого будинку сімейного типу, опіки і піклування, послуги патронату над дитиною.
Звернутися можуть як ті, хто вже прийняв дітей в родину, так і ті, хто тільки хоче дізнатися про такі можливості.
Які консультації можна отримати?
Правові нюанси усиновлення, сімейних форм виховання, послуги патронату
Психологічні поради для підготовки до прийняття дітей, адаптації їх у родині.
Єдина державна платформа “Україна для кожної дитини”, а також “Лінія турботи” на ній надають детальну інформацію про всі можливості прийняти дитину, яка залишилась без батьківської турботи, у свою родину.
Звертайтеся до фахівців “Лінії турботи”: https://www.dity.gov.ua/uk/support-line.
Ще більше інформації — в тематичних розділах на dity.gov.ua.