Готуємо особисті речі до перевезення з вантажниками

Як підготувати особисті речі до перевезення?

Переїзд на нове місце проживання - це завжди хвилююча і клопітка подія. Крім організаційних питань, пов'язаних із пошуком нового житла, оформленням документів і наймом транспорту для доставки речей, слід пам'ятати про правильне їх пакування.

Ви, звісно, можете довірити цей непростий процес одній зі служб вантажного таксі, наприклад, www.inka-trans.ua/vantazhne-taksi-kyiv. Однак, від того, наскільки якісно і надійно будуть упаковані Ваші особисті речі, меблі та побутова техніка, багато в чому залежить їхнє збереження під час транспортування, тому краще зробити все самостійно.

Що знадобиться для пакування речей?

Коробки. Це основний елемент пакування. Підбирайте тільки коробки з міцного картону. Бажано, щоб вони були нові (в крайньому разі — вживані лише один раз). Розмір і кількість коробок залежить від обсягу речей.

Пакувальний папір або бульбашкова плівка. Ці матеріали необхідні для обгортання тендітних предметів, щоб уникнути їхнього пошкодження під час зіткнення один з одним або стінками коробки. Пакувальний папір можна замінити на звичайні газети, але вони можуть залишати сліди друкарської фарби.

Фіксувальні стрічки. Скотч або клейка стрічка необхідні для надійного запечатування коробок. Краще використовувати прозорий широкий скотч - він щільно приклеюється і забезпечує хорошу фіксацію. Знадобиться приблизно один рулон липкої стрічки на 7-10 коробок.

Маркери, ножиці, канцелярський ніж. Маркерами Ви підписуватимете коробки, зазначаючи їхній вміст і кімнату призначення. Ножиці та канцелярський ніж стануть у пригоді для нарізки паперу, плівки та скотчу.

Стрейч-плівка. Нею зручно обмотувати меблі, захищаючи їх від подряпин і забруднень. Стрейч-плівка щільно прилягає до поверхні та не залишає слідів.

Мішки та пакети. Мішки потрібні для пакування м'яких речей - ковдр, подушок, пледів. Невеликі пакети стануть у пригоді для сортування та пакування дрібниць.

Спеціальні пристосування. Для деяких речей можуть знадобитися чохли для одягу, тубуси для постерів і креслень, ящики для інструментів, контейнери для рослин тощо.

До речі, весь список пакувальних матеріалів, що потрібні для перевезення речей, Ви зможете знайти ось тут.

Як упакувати речі перед перевезенням?