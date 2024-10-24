Готуємо особисті речі до перевезення з вантажниками

Переїзд на нове місце проживання - це завжди хвилююча і клопітка подія. Крім організаційних питань, пов'язаних із пошуком нового житла, оформленням документів і наймом транспорту для доставки речей, слід пам'ятати про правильне їх пакування.
Ви, звісно, можете довірити цей непростий процес одній зі служб вантажного таксі, наприклад, www.inka-trans.ua/vantazhne-taksi-kyiv. Однак, від того, наскільки якісно і надійно будуть упаковані Ваші особисті речі, меблі та побутова техніка, багато в чому залежить їхнє збереження під час транспортування, тому краще зробити все самостійно.
Що знадобиться для пакування речей?
- Коробки. Це основний елемент пакування. Підбирайте тільки коробки з міцного картону. Бажано, щоб вони були нові (в крайньому разі — вживані лише один раз). Розмір і кількість коробок залежить від обсягу речей.
- Пакувальний папір або бульбашкова плівка. Ці матеріали необхідні для обгортання тендітних предметів, щоб уникнути їхнього пошкодження під час зіткнення один з одним або стінками коробки. Пакувальний папір можна замінити на звичайні газети, але вони можуть залишати сліди друкарської фарби.
- Фіксувальні стрічки. Скотч або клейка стрічка необхідні для надійного запечатування коробок. Краще використовувати прозорий широкий скотч - він щільно приклеюється і забезпечує хорошу фіксацію. Знадобиться приблизно один рулон липкої стрічки на 7-10 коробок.
- Маркери, ножиці, канцелярський ніж. Маркерами Ви підписуватимете коробки, зазначаючи їхній вміст і кімнату призначення. Ножиці та канцелярський ніж стануть у пригоді для нарізки паперу, плівки та скотчу.
- Стрейч-плівка. Нею зручно обмотувати меблі, захищаючи їх від подряпин і забруднень. Стрейч-плівка щільно прилягає до поверхні та не залишає слідів.
- Мішки та пакети. Мішки потрібні для пакування м'яких речей - ковдр, подушок, пледів. Невеликі пакети стануть у пригоді для сортування та пакування дрібниць.
- Спеціальні пристосування. Для деяких речей можуть знадобитися чохли для одягу, тубуси для постерів і креслень, ящики для інструментів, контейнери для рослин тощо.
До речі, весь список пакувальних матеріалів, що потрібні для перевезення речей, Ви зможете знайти ось тут.
Як упакувати речі перед перевезенням?
- Одяг найкраще перевозити у валізах, дорожніх сумках або спеціальних коробках з вішалками. Перед пакуванням одяг необхідно ретельно випрати та висушити.
- Посуд та інші крихкі предмети - найскладніша категорія для пакування. Кожен предмет необхідно обернути в кілька шарів пакувального паперу або пухирчастої плівки. Між окремими предметами в коробці мають бути прокладки з м'якого матеріалу, щоб уникнути дотику.
- Великогабаритні меблі за можливості потрібно розібрати на частини. Зніміть з них усі знімні деталі - ручки, стулки, полиці тощо. Упакуйте їх окремо, підписавши, до якого предмета вони належать. Усі частини меблів оберніть стрейч-плівкою або пакувальним папером для захисту від пошкоджень. М'які меблі додатково закрийте чохлами зі щільної тканини.
- Холодильник необхідно розморозити за добу до переїзду, вимити та ретельно висушити. Пральну машину слід закріпити барабан згідно з інструкцією. Упаковуйте побутову техніку в заводські коробки, якщо вони збереглися, або в коробки відповідного розміру.
- За кілька днів до переїзду рясно полийте рослини та дайте зайвій волозі стекти. Горщики оберніть у плівку або поліетилен і зафіксуйте гумкою або скотчем. Невеликі рослини можна об'єднати в одну коробку, проклавши між ними м'який наповнювач.