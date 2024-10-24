На скільки екологічні стакани із гофрованого паперу?

На скільки гофровані стакани безпечні для довкілля?

Гофровані паперові стакани (simi.kiev.ua/uk/sklyanky-z-hofroyu) сьогодні можна знайти практично в кожній кав'ярні. Ми використовуємо їх для гарячих і холодних напоїв у кафе, ресторанах швидкого харчування, на винос і в багатьох інших ситуаціях. Але чи такі вони безпечні, як про це стверджують виробники? Спробуємо розібратися.

Як створюються гофровані паперові склянки?

Основний матеріал для виготовлення склянок - щільний харчовий папір або картон. Для внутрішнього і зовнішнього покриття використовують спеціальні склади на основі поліетилену, акрилу або біорозкладних полімерів. Також у виробництві задіяні барвники та клейові склади. Підготовлений картон розрізається на смуги потрібної ширини та намотується на конусоподібний мандрел (сердечник), формуючи стінки майбутньої склянки. Одночасно з намотуванням картон покривається шарами водостійкого покриття і склеюється по шву. На цьому етапі пресуванням формується характерна гофрована текстура стінок для кращої термоізоляції. Окремо вирубане зі щільного ламінованого картону коло приклеюється на дно склянки, забезпечуючи його стійкість і герметичність. Готові склянки можуть проходити додаткову обробку - нанесення кольорового друку, тиснення, брендованих елементів відповідно до дизайну замовника. Для друку використовуються харчові нетоксичні фарби. Вони упаковуються в коробки або термоусадочну плівку певними партіями. Для забезпечення гігієнічної чистоти продукції на багатьох виробництвах проводиться УФ або озонова стерилізація.

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Чи такі безпечні паперові стаканчики для нашого здоров'я?

Є думка, що паперові стакани абсолютно безпечні, оскільки зроблені з натуральних матеріалів. Насправді попри паперову основу, стакани мають покриття з полімерних матеріалів, які можуть містити потенційно небезпечні речовини. При контакті з гарячими напоями вони здатні мігрувати в рідину.

Також часто можна почути твердження, що склянки з маркуванням "екологічний" повністю нешкідливі. "Екологічність" - поняття розтяжне і не завжди має на увазі повну безпеку для здоров'я. Деякі біорозкладні матеріали для покриття склянок (наприклад, на основі кукурудзяного крохмалю) дійсно менш токсичні, ніж традиційні полімери. Однак і вони можуть містити потенційно шкідливі компоненти.

Ви напевно стикалися з думкою, що, якщо не наливати в склянку гарячі напої, ніякої шкоди не буде. Температура напою, безумовно, впливає на інтенсивність міграції шкідливих речовин із покриття в рідину. Але навіть холодні напої не можуть вважатися повністю безпечними. Деякі токсичні речовини здатні переходити у воду і за кімнатної температури, особливо в разі тривалого контакту.