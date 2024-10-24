Молодь може отримати 908 грн на купівлю українських книжок

Всі українці, яким у 2024-му виповнилося 18 років, зможуть отримати 908 гривень від держави на купівлю українських книжок.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Після запуску програми «єКнига» оформити заяву на виплати можна буде за кілька кліків у застосунку «Дія».

Гроші можна буде витратити на паперові, електронні або аудіокниги.

Купувати книги можна лише українською мовою, у книгарнях, які беруть участь у програмі. Список книгарень буде опубліковано на сайтах «Дія» та Українського інституту книги.

Як отримати виплати?

Установити застосунок «Дія» на смартфон.

Обрати послугу «єКнига».

Перейти за посиланням, відкрити спеціальну віртуальну банківську картку «єКнига» в одному із банків України.

Подати заявку.

Якщо заявку схвалено, гроші зарахують на картку «єКнига». Їх потрібно буде витратити протягом трьох місяців.

Оплатити книги карткою «єКнига» можна у безготівковій формі: безконтактно з використанням смартфона (NFC) на терміналі в книгарні або з використанням реквізитів картки «єКнига» на сайті книгарні.

Участь у програмі можуть узяти громадяни України, яким у 2024-му виповнилося 18 років.

Програма «єКнига» фінансується з державного бюджету.

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