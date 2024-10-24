Молодь може отримати 908 грн на купівлю українських книжок

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.
Після запуску програми «єКнига» оформити заяву на виплати можна буде за кілька кліків у застосунку «Дія».
Гроші можна буде витратити на паперові, електронні або аудіокниги.
Купувати книги можна лише українською мовою, у книгарнях, які беруть участь у програмі. Список книгарень буде опубліковано на сайтах «Дія» та Українського інституту книги.
Як отримати виплати?
- Установити застосунок «Дія» на смартфон.
- Обрати послугу «єКнига».
- Перейти за посиланням, відкрити спеціальну віртуальну банківську картку «єКнига» в одному із банків України.
- Подати заявку.
Якщо заявку схвалено, гроші зарахують на картку «єКнига». Їх потрібно буде витратити протягом трьох місяців.
Оплатити книги карткою «єКнига» можна у безготівковій формі: безконтактно з використанням смартфона (NFC) на терміналі в книгарні або з використанням реквізитів картки «єКнига» на сайті книгарні.
Участь у програмі можуть узяти громадяни України, яким у 2024-му виповнилося 18 років.
Програма «єКнига» фінансується з державного бюджету.