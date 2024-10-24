Пенсіонери, які проживають за кордоном, мають пройти щорічну ідентифікацію

Українські пенсіонери, які отримують виплату на банківський рахунок і проживають в Іспанії, Латвії, Литві, Естонії, Словаччині, Чехії, Болгарії, Португалії, Польщі, мають щороку до 31 грудня надсилати до Пенсійного фонду України офіційно завірений документ про підтвердження того, що фізособа жива.

Як повідомляється на сайті ПФУ, пенсіонери, які отримують пенсійну виплату через компетентний орган вищезазначених держав, з якими Україна уклала договір за пропорційним принципом, проходять ідентифікацію в цих органах.

У повідомленні уточнюється, що Україна уклала низку міжнародних договорів із соціального (пенсійного) забезпечення, що регулюють, зокрема, порядок виплати пенсій громадянам, які виїхали на постійне проживання за кордон. Це означає, що кожна з держав, які підписали угоду, призначає і виплачує пенсію за страховий стаж, набутий на своїй території. Страховий стаж, отриманий на території іншої договірної держави, враховується тільки для визначення права на пенсію.

Виплата таких пенсій здійснюється щокварталу шляхом переказу на особові рахунки пенсіонерів, відкриті в банках країн проживання, або через компетентний орган договірної держави.

Зразки заяв про підтвердження перебування особи в живих розміщено на інформаційній сторінці вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

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