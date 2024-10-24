У кого зросте пенсія з 1 грудня?

Окремих індексацій пенсій з 1 грудня не очікується, як це було, згідно з постановою Кабміну, з 1 березня і з 1 квітня. Водночас за законодавством України щомісяця автоматично (звертатися до Пенсійного фонду не потрібно) встановлюються надбавки за віком: