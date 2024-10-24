У кого зросте пенсія з 1 грудня?

- людям, яким виповнилося 70 років, — до 300 грн щомісяця до досягнення 75-річного віку;
- людям віком 75-80 років — до 456 грн;
- яким виповнилось 80 — до 570.
Але ці надбавки дають лише тим пенсіонерам, чия пенсія загалом не перевищує 10 340,35 грн.
Окремих індексацій пенсій з 1 грудня не очікується, як це було, згідно з постановою Кабміну, з 1 березня і з 1 квітня. Водночас за законодавством України щомісяця автоматично (звертатися до Пенсійного фонду не потрібно) встановлюються надбавки за віком:
Але ці надбавки дають лише тим пенсіонерам, чия пенсія загалом не перевищує 10 340,35 грн.
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Опубліковано в Громада