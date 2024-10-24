Наталії Коломієць, Світлані Солод та Людмилі Корбут
Почесне звання України «Мати-героїня» може бути присвоєно жінкам, які народили та виховали до 8-річного віку п’ятеро та більше дітей, за їх вагомий особистий внесок у вихованні дітей, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.
Три жительки Білоцерківської громади отримали почесне звання "Мати-героїня"
- Неділя, груд. 01 2024
- Автор bc-news
26 листопада члени виконавчого комітету підтримали рішення подати клопотання до Київської обласної військової адміністрації щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» трьом жителькам громади:
Наталії Коломієць, Світлані Солод та Людмилі Корбут
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Опубліковано в Громада
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