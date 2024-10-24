Три жительки Білоцерківської громади отримали почесне звання "Мати-героїня"

Наталії Коломієць, Світлані Солод та Людмилі Корбут



Почесне звання України «Мати-героїня» може бути присвоєно жінкам, які народили та виховали до 8-річного віку п’ятеро та більше дітей, за їх вагомий особистий внесок у вихованні дітей, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.