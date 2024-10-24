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Три жительки Білоцерківської громади отримали почесне звання "Мати-героїня"

  • Неділя, груд. 01 2024
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Три жительки Білоцерківської громади отримали почесне звання &quot;Мати-героїня&quot;

26 листопада члени виконавчого комітету підтримали рішення подати клопотання до Київської обласної військової адміністрації щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» трьом жителькам громади:

Наталії Коломієць, Світлані Солод та Людмилі Корбут

Почесне звання України «Мати-героїня» може бути присвоєно жінкам, які народили та виховали до 8-річного віку п’ятеро та більше дітей, за їх вагомий особистий внесок у вихованні дітей, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.

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Опубліковано в Громада

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