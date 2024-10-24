Принципи роботи та різновиди контекстної реклами

Як працює контекстна реклама для сайту?

Контекстна реклама — ефективний і популярний інструмент маркетингу на сьогодні. Вона дає змогу залучати на сайт аудиторію, зацікавлену в конкретних товарах, і збільшувати продажі.

Суть контекстної реклами полягає в показі оголошень, що відповідають змісту (контексту) вебсторінки, на якій вони відображаються. Це можуть бути пошукова видача, тематичні сайти, відео на YouTube та інші ресурси. Оголошення демонструються людям, що вже проявили інтерес до певної теми, що підвищує ймовірність відвідування ними сайту рекламодавця.

Якими перевагами володіє використання контекстної реклами?

Всі плюси використання контекстної реклами перелічені на сайті АдвСервіс. Ми ж проговоримо найбільш вагомі з них:

На відміну від SEO-просування, яке може займати місяці, реклама починає приводити відвідувачів відразу після запуску кампанії. Ви отримуєте миттєвий трафік потенційних клієнтів, готових до покупки тут і зараз.

Контекстна реклама дає можливість показувати оголошення виключно тій аудиторії, що з більш високою ймовірністю виявиться зацікавленою Вашою пропозицією. Ви можете налаштовувати таргетинг за ключовими словами, часом показу, демографією, інтересами користувачів тощо.

Контекстна реклама ідеально підходить для перевірки нових товарів, послуг, рекламних підходів, лендінгів. Ви можете запустити кілька варіантів оголошень, порівняти результати та масштабувати найбільш ефективні.

Навіть якщо користувач не клікає по оголошенню, він все одно бачить назву і пропозицію Вашої компанії.

Які існують види контекстної реклами?

Пошукова реклама - текстові оголошення, що відображаються в пошуку Google за ключовими запитами. Вони розташовуються над або під органічною видачею і позначаються як "Реклама". Банерна реклама - графічні або анімовані оголошення в різних форматах (банери, тизери, відео), які розташовані на партнерських сайтах рекламної мережі. Рекламні ролики, які показуються перед, після або під час перегляду відео на YouTube, TikTok і схожих платформах. Відеореклама чинить сильний емоційний вплив за рахунок візуальних образів, звуку і руху. Ремаркетинг - інструмент контекстної реклами, що дає змогу повторно показувати оголошення користувачам, які вже взаємодіяли з Вашим сайтом або мобільним додатком. Ретаргетинг працює за допомогою спеціального коду на сайті, який збирає дані про дії відвідувачів.

А про те, як налаштувати ці та інші види контекстної реклами читайте тут https://adwservice.com.ua/uk/dokladne-kerivnycztvo-po-nalashtuvannyu-google-ads.