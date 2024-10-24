Громадським організаціям Білої Церкви виділили фінансову допомогу

19 листопада виконком БМР виділив фінансову підтримку в розмірі 1, 2 млн грн громадським організаціям соціального та ветеранського спрямуванн з місцевого бюджету.

ГО може витратити ці кошти на такі потреби: оплата комунальних послуг, послуги телефонного зв’язку (стаціонарного телефону), оплата оренди організаціями в приміщеннях, які вони займають. Використання бюджетних коштів на інші цілі, крім зазначених, забороняється.

На 2025 рік для фінансової допомоги ГО з місцевого бюджету буде виділено 1 млн 288 тис. грн. у такому розподілі:

1. Громадська організація «Білоцерківська міська рада організації ветеранів України» - 52 836 грн;

2. Білоцерківська організація Всеукраїнського об’єднання ветеранів – 27 290 грн;

3. Білоцерківська міська громадська організація Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) – 25 363 грн;

4. Громадська організація «Білоцерківський міський комітет сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій та ветеранів війни» - 23 699 грн;

5. Білоцерківське міське відділення Української асоціації звільнених у запас кадрових військовослужбовців – 23 289 грн;

6. Громадська організація «Білоцерківська міська організація інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій» - 16 295 грн;

7. Громадська організація «Всеукраїнська спілка інвалідів і ветеранів війни в Афганістані «Десантне братство» - 14 837 грн;

8. Білоцерківське міське товариство інвалідів «Фенікс» Київської обласної організації «Союз організацій інвалідів України» - 32 070 грн;

9. Громадська організація «Інвалідів – ліквідаторів Чорнобиля» - 17 293грн;

10. Білоцерківська міська громадська організація Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» - 16 512 грн;

11. Білоцерківська міська громадська організація «Інвалідів, ветеранів Чорнобиля» - 28 706 грн;

12. Громадська організація «Всеукраїнська асоціація учасників бойових дій» - 118 138 грн;

13. Громадська організація «Перший Український батальйон військових капеланів» - 851 805 грн;

14. Міжнародний благодійний фонд «Друзі-дітям Чорнобиля» - 34 652 грн;

15. Білоцерківська міська організація Товариства Червоного хреста України – 5 351 грн.