Які документи має надати ФОП на підтвердження підприємницва при виході на пенсію?

Документами, які підтверджують період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності до 01.01.2004, можуть бути:

На загальній системі оподаткування:

відомості з Реєстру застрахованих осіб;

документи про сплату страхових внесків: платіжні доручення, квитанції установ банків, документи, що підтверджують поштовий переказ, довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків.

На спрощеній системі оподаткування:

відомості з Реєстру застрахованих осіб;

свідоцтво про сплату єдиного податку;

спеціальний торговий патент;

патент про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян;

документи про сплату єдиного податку (платіжні доручення, квитанції установ банків, документи, що підтверджують поштовий переказ, довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків);

довідки про реєстрацію особи як суб’єкта підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування, які видаються органами Державної податкової служби України.

Питання регулюється:

Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (стаття 24);

Порядком підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637 (пункт 4);

Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 № 1566/11846 (підпункт 2 пункту 2.1).