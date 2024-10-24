Ветеранів запрошують безкоштовно опанувати нову професію та працювати в НЕК "Укренерго"

Розпочався прийом заявок на участь у другій хвилі програми з навчання та працевлаштування «Разом» – проєкті для ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує Національна енергетична компанія «Укренерго» спільно з Українським ветеранським фондом за підтримки Lobby X та Veteran Hub. Учасники програми зможуть з нуля опанувати конкурентну професію, а відтак працевлаштуватися в НЕК «Укренерго».

Який фах можна здобути:

• електрослюсар / електрослюсарка з ремонту устаткування розподільних пристроїв;

• електромонтер / електромонтерка з обслуговування підстанції.

Переваги програми:

• програма створена для людей, які мають лише базові знання в галузі енергетики або не мають їх взагалі, проте хочуть працювати саме за цим фахом;

• вакансії по всій Україні;

• після завершення курсу його учасники отримають всі необхідні знання та вміння, а найголовніше – гарантоване місце роботи;

• в програмі немає вимог щодо досвіду роботи, віку чи статі кандидатів, головне – бажання навчатись та працювати.

Реєстрація вже відкрита і триватиме до 20 листопада. Оголошення результатів відбору – до 29 листопада, початок навчання – вже у грудні.

Як відбуватиметься навчання:

• перші 3 тижні — опанування теорії професії на базі корпоративного навчального центру НЕК «Укренерго» поблизу міста Вінниці;

• 17 тижнів практики безпосередньо на робочому місці на визначених об’єктах НЕК «Укренерго».

Проживання, харчування, проїзд — за кошти компанії.

Детальна інформація про програму, вимоги до кандидатів та реєстрація для участі – за посиланням: https://ua.energy/together.html

Зазначимо, що шість учасників першої хвилі програми, серед яких одна жінка, вже успішно завершили навчання теоретичного курсу та розпочали практичне навчання на робочих місцях.

Чому ветерани та ветеранки обирають роботу в енергетичній галузі — читайте на сайті проєкту.

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