У Білій Церкві діє 970 камер відеоспостереження

У Білоцерківській громаді продовжується робота над розширенням мережі відеоспостереження, адже це сприяє профілактиці злочинності.

Так, з початку 2024 року додатково встановлено вузли відеоспостереження на пяти локаціях. Зокрема, увагу було приділено перехрестям, а також місцям скупчення людей. Крім того, для забезпечення належного функціонування системи, протягом року виконувались поточні ремонти камер, а також заміна обладнання, що вийшло з ладу на чотирьох локаціях. Загалом у цьому році доєднано 17 камер відеоспостереження (з яких - 3 камери на розпізнавання державних номерних знаків) та проведено заміну 8 камер відеоспостереження на розпізнавання державних номерних знаків.

Також у поточному році додатково встановлено 242 оглядові камери біля найпростіших укриттів. Наразі обліковується 244 камери в самих укриттях та 242 камери на входах до них. Нагадуємо, що до системи відеоспостереження за бажанням можна інтегрувати і приватні камери, які мають кут огляду на громадські місця або місця скупчення людей.

Цьогоріч до міської системи відеоспостереження було приєднано ще три оглядові камери.

На сьогодні система відеоспостереження в громаді налічує 970 камер. Робота триватиме і надалі.

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