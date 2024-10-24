Де у Білій Церкві військові можуть отримати безоплатну стоматологічну допомогу?

Наразі у Білій Церкві отримати послугу за напрямом "Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України" можна у двох комунальних підприємствах:

КНП БМР «Дитяча стоматологічна поліклініка», вул.Січневого прориву, 2 тел.: 098 2661203;

КНП БМР «Білоцерківська госпрозрахункова стоматологічна поліклініка», бул.Олександрійський, 159 тел.: 067 2711005.

Допомога та турбота про військових є пріоритетним напрямом роботи для всіх державних інституцій. Саме тому Національна служба здоров'я України спільно з Міністерством охорони здоров'я запустили пілотний проєкт “Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України”. Проєкт включає дві групи послуг: зубопротезування та зуболікування. Послугу можуть отримувати учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовці. На фінансування пілотного проєкту з державного бюджету виділено 1 млрд 749 млн грн. Наразі безоплатно отримати комплексну стоматологічну допомогу військові та ветерани можуть в 331 медзакладі України, які уклали договір з НСЗУ. За час дії проєкту понад 7 тисяч осіб скористалися послугами безоплатного зубопротезування та зуболікування. НСЗУ виплатила закладам за договорами понад 41 млн грн.

Комплексну стоматологічну допомогу безоплатно як за направленням лікаря, так і за самозверненням можуть отримувати:

ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасники бойових дій;

учасники бойових дій; військовослужбовці, які поки не отримали статус учасника бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання.

Для отримання послуг із зубопротезування/зуболікування потрібно звернутися до медзакладу-учасника пілотного проєкту, який уклав договір з НСЗУ. Для отримання послуги необхідно написати заяву в довільній формі (про отримання послуги за пілотним проєктом вперше) та надати копії документів з пред’явленням їх оригіналів:

паспорт громадянина України;

облікова картка платника податків;

посвідчення (учасника бойових дій / особи з інвалідністю внаслідок війни /посвідчення учасника війни та/або військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу)

Військовослужбовцям та ветеранам в межах пакетів “Зубопротезування” та “Зуболікування” безоплатно гарантовано: стоматологічне обстеження; інструментальні дослідження (рентгенографія або ортопантомографія тощо); стоматологічна допомога, зокрема, як етап лікування та підготовки до зубопротезування; виготовлення та встановлення зубних протезів; знеболення на всіх етапах зубопротезування та зуболікування ін.

Гранична вартість наданих медичних послуг одному пацієнту, згідно з постановою Уряду становить:

із зубопротезування — 14 984 гривні. Пацієнт може скористатися пілотним проєктом один раз протягом року;

із зуболікування — 24 952 гривні.

Докладніше про послуги зубопротезування та зуболікування — на сайті НСЗУ за посиланням: https://cutt.ly/qegZqM9q.

Знайти заклад, який надає послуги зубопротезування/зуболікування можна зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 або скориставшись онлайн-картою НСЗУ “Надавачі медичних послуг за напрямом "Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України": https://cutt.ly/EeDcB8Av.

Джерело