Сім'ї військових можуть отримати фінансову допомогу

З початком повномасштабної війни в Україні велика кількість військовослужбовців несуть службу на передовій. В умовах активних бойових дій особливо актуальним стає забезпечення грошового забезпечення не тільки самих військових, а й їхніх сімей. Їм належить фінансова підтримка у випадках, якщо військові потрапляють у полон, пропадають безвісти або продовжують службу у віддалених районах/

На сайті Міністерства оборони України зазначено, що командири військових частин мають розглядати подані заяви на виплату грошового забезпечення протягом 15 днів з моменту отримання всіх необхідних документів.

У цей період приймається рішення про виплату коштів або, якщо потрібно, надається обґрунтована відмова. Рішення оформлюється наказом командира, який повідомляє про це заявника письмово. Існують певні умови, за яких командир має право відмовити у виплаті грошового забезпечення. Наприклад, виплату може бути припинено на час з'ясування обставин, пов'язаних із тим, чи потрапив військовослужбовець у полон не з власної волі, чи не залишив він частину самовільно, чи не вчинив дезертирство.

Проте, якщо причини для подібних випадків не було з'ясовано протягом 15 днів, командир військової частини не має права безпідставно затримувати виплату коштів.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України затвердив новий Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".