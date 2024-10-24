Пенсіонерам в листопаді підвищать пенсії

Суми виплат



Для кожної вікової категорії буде різна сума. Але є умова — пенсія не має перевищувати 10 340,35 грн.



Доплати для різних вікових груп:



для громадян, яким виповнилося 70 років, і до 75-річного віку — у сумі до 300 грн;

для осіб, яким виповнилося 75 років, до 80-річного віку — у сумі до 456 грн;

для громадян, яким виповнилося 80 років і вище, — у сумі до 570 грн.



Допомога ВПП ООН



Пенсії, що підпадатимуть під умови надання виплат від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН) також отримають підвищені пенсії.



Програма додаткової допомоги від ВПП ООН передбачена для пенсіонерів, які мешкають на небезпечних територіях і мають низькі пенсії, діятиме до кінця 2024 року.



Розмір доплати



Сума, що становить різницю між 3250 грн та розміром пенсії, яку громадянин отримує.



Умови надання:



якщо пенсія менша за 3250 грн;

якщо громадян проживає на територіях активних/можливих бойових дій;

не отримували після 1.03.2023 року допомоги від міжнародних організацій чи виплат для ВПО.



Сума, яку Україна витрачає на послуги з виплати пенсій



Україна витрачає до двох мільярдів гривень на послуги з виплати пенсій.