Чи купують білоцерківські військові житло за виділені державою кошти?

Як відомо, для нашої громади з цією метою була виділена рекордна сума з державного бюджету – 178,2 млн грн для того, щоб пільгові категорії громадян мали змогу придбати собі житло.

Як зазначив секретар міської ради, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей» №719 від 19 жовтня 2016 р., передбачається грошова компенсація особам з інвалідністю внаслідок війни 1 та 2 групи, а також членам сім’ї загиблих. Станом на сьогодні передбачено 67 одиниць житла, вже придбано житло для 47 осіб, які належать до вказаних категорій.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей» №214 від 28 березня 2018 р., по грошову компенсацію звернулася 1 особа та одній особі було придбано житло. Отримати цю компенсацію мають право особи з інвалідністю внаслідок війни 1 та 2 груп (Афганістан, інші країни, де велись бойові дії), а також членам сімей загиблих.

Відповідно до Постанови Кабміну «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» №280 від 18 квітня 2018 р., щодо придбання житла звернулося 6 осіб, а 2 особам таке житло було придбано.