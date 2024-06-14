Виплати патронатним сім'ям збільшили

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради вирішив запровадити послугу патронату над дитиною у нашій громаді. Таке рішення ухвалене з метою забезпечення захисту прав дітей, які через складні життєві обставини тимчасово не можуть проживати разом з батьками/законними представниками.

Рішення ухвалено 22 жовтня на засіданні виконкому. Доповідаючи це питанняч начальник служби у справах дітей Марина Гончарук зазначила, що у нашій громаді функціонує дві родини патронатних вихователів, де виховується 8 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. На сьогодні звернулася ще одна сімейна пара, яка буде патронатним вихователем.

Це рішення врегульовуватиме функціонування патронатних родин та процедуру укладання договорів щодо їх діяльності згідно із змінами до законодавства України.

Функції з організації надання послуги патронату над дитиною покладено на службу у справах дітей міської ради.

Для забезпечення такої послуги будуть укладатися договори про умови запровадження та організацію функціонування послуги патронату над дитиною, що надаватиметься сім’єю патронатного вихователя. Вони будуть укладатися між виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради, патронатним вихователем та помічником надавача послуги патронату над дитиною.

У рамках реалізації цього напрямку службі у справах дітей Білоцерківської міської ради буде доручено:

- у співпраці з Білоцерківським міським центром соціальних служб здійснювати заходи щодо пошуку первинного відбору у патронатні вихователі та їх помічники;

- направляти на навчання за програмою підготовки патронатних вихователів кандидата у патронатні вихователі та кандидата у помічники;

- на підставі отриманої рекомендації про можливість надання послуги патронату над дитиною готувати проєкт договору про умови запровадження та організацію функціонування послуги патронату над дитиною, що надаватиметься сім’єю патронатного вихователя, та забезпечити організацію його укладення;

- у разі наявності підстав влаштовувати дитину до сім’ї патронатного вихователя;

- здійснювати безпосереднє ведення справи дитини, влаштованої до такої сім’ї, розробляти та координувати виконання індивідуального плану соціального захисту дитини;

- виконувати контроль за умовами догляду, виховання та реабілітації дитини, влаштованої до сім’ї патронатного вихователя, забезпеченням її прав та свобод, виконанням заходів, передбачених індивідуальним планом соціального захисту дитини.

Відповідно до змін у законодавстві України, члени виконавчого комітету прийняли рішення, згідно з якими внесені коригування до договорів з патронатними вихователями. Документи у тому числі відтепер міститимуть інформацію щодо збільшення заробітної плати патронатним вихователям з 15 тис. грн до 24 тис. грн. Крім того, заробітну плату у розмірі 8 тис. грн отримуватимуть добровільні помічники патронатних вихователів, які раніше її не отримували.