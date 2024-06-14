Фурсянська школа матиме протирадіаційне укриття

Захисну споруду загальною площею 530 м2 зводять на території освітнього закладу.

Будівництво розпочалося восени 2023 року. Нове сховище розраховане на одночасне перебування до 500 осіб. Роботи ведуться коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Замовником є Київська обласна державна адміністрація Укриття буде подвійного призначення та складатиметься з окремих приміщень. Зокрема, в сховищі, крім загальних класів, передбачені приміщення для зберігання їжі та води, технічні приміщення, санвузли, роздягальня та медпункт.

Споруду будуть використовувати як укриття під час повітряних тривог. В мирний час у сховищі будуть проводитися гуртки та спортивні заняття. Будівництво виконується з урахуванням всіх вимог безбар;єрності та інклюзивності Фахівці завершують оздоблення стін. Паралельно підрядник монтує обладнання, збирає та встановлює меблі.