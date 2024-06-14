Автошколам у Білій Церкві знову дозволили навчати водінню у години пік

8 жовтня члени виконкому скасували своє попереднє рішення річної давності, яким заборонялося автошколам проводити заняття на 25 вулицях нашого міста в період з 08.00 до 09.00 та з 17. 00 до 18.00 у будні дні (з понеділка по п’ятницю).

Коментуючи питання, керуючий справами виконавчого комітету міської ради Анна Олійник зауважила: «Нещодавно відбулася зустріч із представниками автошкіл, які функціонують у місті, і вони пояснили наступне: встановлення обмеження часового проміжку у здійсненні підготовки та перепідготовки водіїв створює певні перешкоди з точки зору дотримання трудового законодавства суб’єктами господарювання, оскільки офіційно працевлаштовані інструктори не можуть працювати повний восьмигодинний робочий день у нормальному режимі. Тож під час зустрічі з представниками автошкіл дійшли такого висновку: скасувати діючі часові обмеження а, разом з тим, всі керівники автошкіл рекомендуватимуть своїм інструкторам не виїжджати в години пік на великі перехрестя та центральні автомагістралі Білої Церкви».