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З 7 жовтня змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру

  • Неділя, жовт. 06 2024
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З 7 жовтня змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру

З 7 жовтня 2024 року змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП "Документ" на території України.

Нині тариф на пакет сервісних послуг "Стандарт" становитиме:

  • Оформлення громадянам України паспортних документів - 650 грн.;
  • Оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру - 1250 грн.;
  • Обмін посвідчення водія - 950 грн.;
  • Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу - 950 грн..
  • Проставлення апостиля - 650 грн..

Фахівці Центрів обслуговування громадян "Паспортний сервіс" надають консультації онлайн та у телефонному режимі.

Якщо у вас є питання щодо сервісних послуг - напишіть у приватні повідомлення на офіційних сторінках в Фейсбук та Інстаграм або зателефонуйте до контактного центру за номером +38 (044) 597-87-77.

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Опубліковано в Громада

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