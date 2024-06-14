З 7 жовтня змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру

Нині тариф на пакет сервісних послуг "Стандарт" становитиме:
- Оформлення громадянам України паспортних документів - 650 грн.;
- Оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру - 1250 грн.;
- Обмін посвідчення водія - 950 грн.;
- Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу - 950 грн..
- Проставлення апостиля - 650 грн..
Фахівці Центрів обслуговування громадян "Паспортний сервіс" надають консультації онлайн та у телефонному режимі.
Якщо у вас є питання щодо сервісних послуг - напишіть у приватні повідомлення на офіційних сторінках в Фейсбук та Інстаграм або зателефонуйте до контактного центру за номером +38 (044) 597-87-77.