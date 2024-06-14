Повний гайд на саундбари JBL: що вибрати у 2024 році

Саундбари стали популярним рішенням для поліпшення звуку телевізора без необхідності встановлювати повноцінну систему домашнього кінотеатру. І одним із лідерів ринку вважається компанія JBL, що пропонує безліч моделей у різних цінових сегментах. Розбираємося, яку акустику бренду варто вибрати у 2024 році.

Огляд лінійки JBL Bar Series

Серія включає моделі з різними конфігураціями каналів — від простих 2.1 до просунутих 11.1.4. Незалежно від моделі всі саундбари JBL Bar мають низку загальних особливостей:

PureVoice для поліпшення розбірливості діалогів; застосунок JBL One для налаштування та керування; автоматичне калібрування звуку під приміщення.

Також пристрої підтримують під’єднання через HDMI eARC, що передає аудіо високої якості та дає змогу керувати гучністю без окремого пульта.

JBL Bar 1300 — флагман із максимальними можливостями

Топова модель Bar 1300 пропонує конфігурацію 11.1.4 і сумарну потужність 1170 Вт. Комплект включає знімні бездротові тилові колонки і 12-дюймовий сабвуфер. Підтримка Dolby Atmos, DTS:X і технологія MultiBeam забезпечують по-справжньому об’ємне звучання. Bar 1300 оснащений розвиненими можливостями бездротового підключення — Wi-Fi, Bluetooth, Chromecast, AirPlay, Alexa Multi-Room Music. Цей саундбар підійде тим, хто хоче отримати повноцінний домашній кінотеатр без зайвих кабелів.

JBL Bar 1000 — відмінна альтернатива на сходинку нижче

Конфігурація 7.1.4 і потужність 880 Вт — ось що пропонує саундбар JBL Bar 1000. Як і старша модель, він комплектується знімними тиловими колонками, але сабвуфер тут 10-дюймовий. В іншому функціональність схожа з 1300. Bar 1000 стане гідним вибором для тих, кому не принципова різниця між 11.1.4 і 7.1.4, але хочеться заощадити.

JBL Bar 700 — золота середина

Розташувавшись у середньому сегменті лінійки, JBL Bar 700 пропонує оптимальний баланс можливостей і ціни. Конфігурація 5.1.2 і потужність 620 Вт у поєднанні зі знімними тиловими колонками і 10-дюймовим сабвуфером забезпечують чудове об’ємне звучання з підтримкою Dolby Atmos.

Бюджетні моделі з підтримкою Atmos

У бюджетному сегменті у бренду теж є саундбари з підтримкою Dolby Atmos:

JBL Bar 500 — конфігурація 5.1, потужність 590 Вт, бездротовий 10-дюймовий сабвуфер, технології MultiBeam і PureVoice. JBL Bar 300 — компактне рішення формату «все в одному». Конфігурація 5.0, вбудований сабвуфер, потужність 260 Вт, підтримка Dolby Atmos і технологія MultiBeam.

Ці моделі чудово підійдуть тим, хто хоче отримати об’ємний звук Dolby Atmos без переплат за надлишкові опції. Лінійка саундбарів JBL Bar пропонує оптимальні рішення для будь-яких запитів і бюджетів — від простого апгрейду аудіоможливостей телевізора до повноцінного домашнього кінотеатру з ефектом занурення. Порівнюйте характеристики, оцініть очікування від звуку і підберете найкращий варіант.