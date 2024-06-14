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Береги річки Рось розчистять біля переливної дамби

  • Четвер, вер. 26 2024
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Береги річки Рось розчистять біля переливної дамби

Депутати під час 61 сесії виділили 1 млн грн на поліпшення екологічного та технічного стану Білоцерківського середнього водосховища.

Відповідні зміни внесли до додатку рішення Білоцерківської міської ради від 28 грудня 2023 року №5009-49-VIII «Про затвердження Програми охорони довкілля в Білоцерківській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки».

Заступник міського голови Анатолій Кравець зауважив, що зміни стосувалися використання коштів у сумі близько 1 млн грн на розроблений проєкт щодо поліпшення екологічного та технічного стану Білоцерківського середнього водосховища  з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок та житлових будинків в межах від переливної дамби до пров. Замковий, 3.  Дані кошти місцевого бюджету є з екологічного фонду, тому їх можна використати виключно на екологічні заходи.

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Опубліковано в Громада

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