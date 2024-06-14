Береги річки Рось розчистять біля переливної дамби

Депутати під час 61 сесії виділили 1 млн грн на поліпшення екологічного та технічного стану Білоцерківського середнього водосховища.

Відповідні зміни внесли до додатку рішення Білоцерківської міської ради від 28 грудня 2023 року №5009-49-VIII «Про затвердження Програми охорони довкілля в Білоцерківській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки».

Заступник міського голови Анатолій Кравець зауважив, що зміни стосувалися використання коштів у сумі близько 1 млн грн на розроблений проєкт щодо поліпшення екологічного та технічного стану Білоцерківського середнього водосховища з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок та житлових будинків в межах від переливної дамби до пров. Замковий, 3. Дані кошти місцевого бюджету є з екологічного фонду, тому їх можна використати виключно на екологічні заходи.