Уряд збільшив розміри компенсацій для військових ЗСУ, які отримали поранення або загинули не в результаті бойових дій

24 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №1090, що передбачає підвищення одноразових виплат для військовослужбовців Збройних Сил у разі отримання поранень, які призвели до інвалідності, а також для їхніх родин у випадку загибелі бійця не під час бойових дій.

Членам сімей загиблих виплачуватимуть 750 прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб на початок календарного року загибелі. Сума розподіляється рівномірно між усіма членами родини. Якщо ж військовий отримав інвалідність, розмір допомоги залежить від групи інвалідності:

І група — 400 прожиткових мінімумів,

ІІ група — 300,

ІІІ група — 250.

На сьогодні прожитковий мінімум для працездатних осіб складає 3028 грн. Відповідно, виплати становлять:

2 271 000 грн у разі загибелі,

1 211 200 грн для І групи інвалідності,

908 400 грн для ІІ групи,

757 000 грн для ІІІ групи.

Раніше компенсація становила 500 прожиткових мінімумів для таких випадків. Важливо зазначити, що це стосується ситуацій, коли військові загинули або постраждали під час служби, але не під час виконання бойових завдань.

Для військових, які загинули на фронті, діє постанова №168 від 28 лютого 2022 року. Згідно з нею, родинам загиблих виплачують 15 мільйонів гривень.