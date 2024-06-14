Білоцерківці відзначили 33-ю річницю незалежності України

Родзинкою свята став неймовірний виступ народої капели бандуристів «Україночка» Білоцерківської школи мистецтв №5 ім. Сергія Томащука (керівник Заслужений працівник культури України Раїса Томащук). Діти так гарно грали на бандурах, що здавалося заслухалися навіть пташки.

Приємно, що такі міські заходи перестали бути затягнутими та перенасиченими різноманітними зверненнями. Містян привітав лише секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб, який зазначив: «Сьогодні, насамперед, ми дякуємо Силам Оборони за можливість жити в незалежній Україні. Ми дякуємо всім захисникам і захисницям України, які відстоюють наш цивілізаційний вибір і щодня відвойовують кожен метр нашої землі. Наше завдання - не зупинятися, продовжувати наполегливо працювати і допомагати війську відстоювати право жити на своїй незалежній землі, а не бути рабом. Допоки ми об’єднані спільною метою – ми непереможні. Вітаю всіх з Днем Незалежності України! Бажаю всім вам міцного здоров’я, непохитної віри в нашу Перемогу і Україну - Вільну, Незалежну, Незламну. Слава Україні!»

Молебень за Україну та український народ провів секретар Білоцерківської єпархії Микола Гопайнич та священники Православної церкви України.

Після чого всі бажаючі поклали квіти до погруддя Тараса Шевченка.