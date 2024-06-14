Рада ухвалила закон про статус українських військових, які воюють на Курщині

Законопроєктом передбачається, що військові, які воюють на території країни-агресора, отримуватимуть такі ж виплати, як і ті, хто воює на передовій.

Верховна Рада на засіданні 20 серпня в цілому ухвалила закон №11483 про статус українських військових, які воюють на території країни-агресора.

"Закон гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій", – написав нардеп.

"За" проголосував 321 парламентар.

У тексті документа зазначається, що він розширює соціальний захист для військовослужбовців певних військових і правоохоронних структур та членів їхніх сімей, які виконують свої обов'язки за межами України, зокрема на території держави-агресора.

Дія закону поширюється на військовослужбовців:

→ Збройних Сил України;

→ інших військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення;

→ державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями;

→ Служби зовнішньої розвідки України;

→ розвідувального органу Міноборони;

→ розвідувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону;

→ Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;

→ Державної прикордонної служби.