Рада ухвалила закон про статус українських військових, які воюють на Курщині

Верховна Рада на засіданні 20 серпня в цілому ухвалила закон №11483 про статус українських військових, які воюють на території країни-агресора.
"Закон гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій", – написав нардеп.
"За" проголосував 321 парламентар.
У тексті документа зазначається, що він розширює соціальний захист для військовослужбовців певних військових і правоохоронних структур та членів їхніх сімей, які виконують свої обов'язки за межами України, зокрема на території держави-агресора.
Дія закону поширюється на військовослужбовців:
→ Збройних Сил України;
→ інших військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення;
→ державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями;
→ Служби зовнішньої розвідки України;
→ розвідувального органу Міноборони;
→ розвідувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону;
→ Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;
→ Державної прикордонної служби.