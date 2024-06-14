У реєстрі "Оберіг" автоматично з'являться дані тих, хто ніколи не відвідував ТЦК

Чоловіки від 17 до 25 років автоматично ставатимуть на облік як призовники, не проходячи ВЛК, повідомили в Міноборони.

Кабінет міністрів ухвалив постанову №932, згідно з якою дані про призовників, військовозобов'язаних і резервістів можуть автоматично перевірятися й актуалізуватися. Про це написала заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Чорногоренко на своїй сторінці у Facebook.

Як пояснює заступник міністра, тепер чоловіки від 17 до 25 років зможуть ставати на облік як призовники, не відвідуючи Територіальні центри комплектування (ТЦК) і не проходячи військово-лікарську комісію. Усі дані про них надходитимуть з інших реєстрів. За словами чиновниці, це заощадить час як співробітникам ТЦК, так і самим військовозобов'язаним.

Катерина Чорногоренко зазначила, що інформація про всіх чоловіків від 16 до 60 буде актуалізована через реєстри Державної міграційної служби (ДМС), Міністерства юстиції та Державної прикордонної служби (ДПС). Очікується, що це запобігатиме ситуаціям, коли повістки приходять померлим або ув'язненим.

Так, дані хлопців від 16 до 25 років, які оформлятимуть паспорт, автоматично потраплять до реєстру "Оберіг". Це стосується, зокрема тих, хто проживає не в Україні. Актуальність військових електронних документів для чоловіків 18-60 років, які перебувають за кордоном, перевірятиметься через взаємодію з Державною міграційною службою.

Як зазначає "Судово-юридична газета", згідно з постановою №932, взяття на облік чоловіків від 16 до 25 років здійснюватиметься шляхом взаємодії Демографічного реєстру, відомчої інформаційної системи ДМС та реєстру "Оберіг" засобами системи "Трембіта". Дані потраплятимуть в "Оберіг" автоматично, тому співробітникам ТЦК більше не потрібно буде носити їх вручну.

Також повідомляється, що ДМС протягом 10 робочих днів має забезпечити формування переліку чоловіків віком від 16 до 60 років, відомості про яких підлягають внесенню до Реєстру "Оберіг" з урахуванням інформації Демографічного реєстру та відомчої інформаційної системи ДМС і передати відомості адміністрації ДПС. Своєю чергою Міноборони протягом 10 робочих днів з дня отримання від ДПС має забезпечити внесення записів або змін до записів до "Оберегу".

У виданні зазначили, що в "Оберіг" потраплять такі дані, як відцифрований образ особи, місце проживання та місцезнаходження, реквізити паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків, відомості про оформлення документів для виїзду за кордон, постійного проживання або залишення на постійне проживання за кордоном, або повернення в Україну.

Нагадаємо, чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном і не вирішили всі питання військового обліку, не зможуть отримати водійське посвідчення. Крім того, аналогічні обмеження накладено на реєстрацію автомобілів і відновлення документів на машину.

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