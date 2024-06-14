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Чи потрібен білоцерківській громаді ветеранський простір?

  • Вівторок, серп. 06 2024
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Чи потрібен білоцерківській громаді ветеранський простір?

6 серпня на пресконференції секретар Володимир Вовкотруб торкнувся питання створення ветеранського простору в Білій Церкві.

Це питання викликало резонанс. Нагадаємо, під час 58 сесії БМР депутати проголосували за безоплатну передачу нерухомого майна з балансу КП БМР «ЖЕК №7» на управління соціального захисту міської ради. Виявилося, що в цьому приміщенні майже два роки розташований Волонтерський штаб ТРО, який надає допомогу як цивільним продуктовими та гігієнічними наборами, так і військовим. Звісно, волонтери виступили проти того, щоб їх позбавляли приміщення. 

Володимир Вовкотруб пояснив, чому саме це приміщення потрібно під ветеранський простір:

"Ми маємо вже 5060 звернень від військовослужбовців, членів сімей загиблих учасників бойових дій. Їх приймають в трьох різних місцях: вул. Грушевського,6, вул. Я. Мудрого, 2, провулок Ковальського, 14. Тому що на всіх локаціях вирішуються різні питання. Окрім того, частину питань можна вирішити було тільки в ЦНАПі. Щоб військові та члени їхніх родин не бігали з точки в точку, на сесії Білоцерківської міської ради було ухвалене рішення про передачу приміщення з балансу ЖЕК №7 на баланс управління соціального захисту БМРдля створення ветеранського простору. Приміщення має площу 227 кв м. Воно знаходиться поблизу зупинок громадського транспорту, відповідає вимогам безбарєрності, має канали захищеного зв’язку, поруч – ЦНАП, управління ПФУ. Всі категорії військовослужбовців, інвалідів, сімей загиблих учасників бойових дій зможуть отримати послуги в одному приміщенні. Крім того, ми передбачаємо там облаштування робочих місць для психолога, юриста, помічників ветеранів".

На запитання журналіста, чи запропонують волонтерам інше приміщення, секретар відповів так: "Волонтерський штаб ТРО до мене особисто не звертався. Я готовий запропонувати всі приміщення, які ми маємо і вони зможуть обрати те, що їм підійде. Ми поважаємо всіх волонтерів, які працюють на території нашої громади. Честь і хвала всім волонтерам, але в даному випадку ситуація стає трішки політичною. На сьогодні у нас в громаді приблизно 1200 ветеранів і ми маємо створити їм всі необхідні умови. Ми переглянули всі приміщення і найбільш придатним виявилося саме це. Туди спокійно може заїхати людина на кріслі колісному, оскільки там немає сходів, поруч ЦНАП, не потрібно бігати кудись за довідками".

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Опубліковано в Громада

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