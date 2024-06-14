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Міська влада виділила 430 729 грн для постраждалих від вибуху в будинку по пров. Грузинському

  • Понеділок, серп. 05 2024
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Міська влада виділила 430 729 грн для постраждалих від вибуху в будинку по пров. Грузинському

5 серпня відбулося засідання виконкому, на якому ухвалили рішення щодо виділення коштів постраждалим від вибуху в будинку по провулку Грузинському, 23.

Для мешканців будинку, евакуйованих (постраждалих) внаслідок надзвичайної ситуації техногенного характеру місцевого рівня, яка виникла в Білій Церкві за адресою: пров. Грузинський, 23, передбачається виділення коштів виконавчому комітету в сумі 430 729 грн для проведення остаточних розрахунків щодо відшкодування вартості проживання – в розмірі 151 021 грн, харчування – в сумі 279 709 грн.

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Опубліковано в Громада

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