Для мешканців будинку, евакуйованих (постраждалих) внаслідок надзвичайної ситуації техногенного характеру місцевого рівня, яка виникла в Білій Церкві за адресою: пров. Грузинський, 23, передбачається виділення коштів виконавчому комітету в сумі 430 729 грн для проведення остаточних розрахунків щодо відшкодування вартості проживання – в розмірі 151 021 грн, харчування – в сумі 279 709 грн.
Міська влада виділила 430 729 грн для постраждалих від вибуху в будинку по пров. Грузинському
- Понеділок, серп. 05 2024
- Автор bc-news
5 серпня відбулося засідання виконкому, на якому ухвалили рішення щодо виділення коштів постраждалим від вибуху в будинку по провулку Грузинському, 23.
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Опубліковано в Громада
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