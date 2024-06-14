Офіс ветеранів чи волонтерський штаб?

Під час 58 сесії БМР депутати проголосували за безоплатну передачу нерухомого майна з балансу КП БМР «ЖЕК №7» на управління соціального захисту міської ради.

Як зазначив начальник управління комунальної власності та концесії Руслан Гребенюк, доповідаючи питання, мова йде про приміщення загальною площею 226,8 м2 за адресою: проспект Незалежності, 34 для створення офісу ветеранів.

Але таке рішення викликало обурення у працівників Волонтерського штабу ТРО, який розташований саме в цьому приміщенні:

"Сьогодні, 31 липня 2024 року, відбулося пленарне засідання Білоцерківської міської ради, на якому було прийняте рішення «Про безоплатну передачу з балансу Комунального підприємства Білоцерківської міської ради ЖЕК 7 на баланс Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради комунального майна», а саме як нежитлове приміщення 10, будинок 34, проспект Незалежності, яке в подальшому буде передане іншій організації.

Звертаємо увагу на те, що вказане приміщення з 2022 року використовується нашими волонтерами для забезпечення мешканців Білоцерківської міської територіальної громади, в першу чергу ВПО, малозабезпечених, багатодітних сімей, пенсіонерів, інвалідів найнеобхіднішими речами: продуктами харчування, ліками, одягом, засобами гігієни тощо.

Та найбільшу увагу наш «Волонтерський штаб ТРО» приділяє постійній допомозі та підтримці підрозділів ЗСУ, які захищають нашу країну на передовій. За вказаний період часу для наших героїчних захисників в значній кількості були зібрані і передані: автомобілі, РЕБи, тепловізори, дрони, зарядні станції, генератори, рації, військова амуніція, будівельні матеріали, засоби гігієни, продукти харчування тощо.

Фактично вказане приміщення стало справжнім осередком волонтерства для багатьох небайдужих мешканців громади та підприємців, які активно долучаються до зборів необхідних речей та засобів.

3 огляду на те, що розгляд вказаного питання проводився формально, без детального

вивчення на засіданні голів депутатських фракцій та постійної комісії міської ради, більшість депутатів не були обізнані, яке саме майно передається, дане рішення призведе до того, що ГО

«Волонтерський штаб ТРО» не зможе продовжувати подальшу діяльність щодо допомоги мешканцям Білоцерківської міської територіальної громади та нашим захисникам на передовій".