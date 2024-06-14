Для отримання компенсації "Пакунку малюка" потрібно відкрити спеціальний рахунок

Про це розповіли у Державні службі України у справах дітей.

В Україні батьки, у яких народилася дитина, отримують в пологовому будинку одноразову натуральну допомогу «Пакунок малюка». За бажанням батьки можуть отримати компенсацію вартості «пакунку малюка».

Але для своєчасного отримання грошової компенсації «пакунку малюка» таким родинам необхідно відкрити саме спеціальний банківський рахунок. Про це розповів Голова Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський на сторінці відомства у Facebook.

Він зазначив, що до Державної служби України у справах дітей надходять повідомлення про те, що деякі родини не можуть отримати грошову компенсацію «пакунку малюка». Проблема, переважно, полягає у відкритті некоректного банківського рахунку.

Петро Добромільський розповів про умови отримання грошової компенсації «Пакунок малюка».

Одному з батьків дитини потрібно особисто звернутися в будь-яке відділення «ПриватБанку» та відкрити спеціальний рахунок «Пакунок малюка». IBAN цієї картки потрібно вказати в заяві та разом із необхідними документами подати до органу соцзахисту, або ЦНАП, або онлайн через «єМалятко».

Родини, які відкрили звичайний банківський рахунок, мають звернутися до відділення «ПриватБанку» для відкриття спеціального рахунку «Пакунок малюка» та надати його реквізити до органу соцзахисту.

На сьогодні розмір грошової компенсації становить 7 689 грн. Витратити кошти можна в магазинах, список яких розміщений на сайті Мінсоцполітики.

За словами Петра Добромільського, отримати грошову компенсацію можуть тільки ті батьки, які не отримали «Пакунок малюка» в натуральній формі в пологовому будинку або органу соціального захисту.

Нагадаємо, у 2024 році склад «Пакунку малюка» було переглянуто із урахуванням побажань батьків та думки експертів.

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