15 липня у Білоцерківській громаді починають діяти 8 пунктів незламності

12 липня відбулося позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС).
Доповідаючи питання «Про невідкладні заході щодо забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері цивільного захисту під час організації функціонування Пунктів незламності та їх належного матеріально–технічного забезпечення в умовах стабілізаційних відключень від електропостачання» начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Вячеслав Соляков поінформував про протокольнє рішення Київської обласної комісії з питань ТЕБ та НС від 04.07.2024 року.
За результатами розгляду питання та з урахуванням ситуації зі стабілізаційними відключеннями електроенергії було прийнято рішення з 15 липня вісім Пунктів Незламності перевести в режим роботи 08 до 17 години без перерв та вихідних. В цих Пунктах незламності мешканці зможуть отримати доступ до електропостачання та інтернету.
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Назва об’єкту
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Адреса
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Бібліотека-філія №5
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просп. Незалежності, 55
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Бібліотека-філія №7
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вул. Добровольчих батальйонів, 8
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КЗ БМР ДЮСШ «Зміна»
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вул. Академіка Вула, 7
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Білоцерківська гімназія-початкова школа № 6 «Перспектива»
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вул. В’ячеслава Чорновола, 6
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Білоцерківська гімназія - початкова школа № 22
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вул. Таращанська, 167
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Білоцерківська гімназія - початкова школа №15
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вул. Польова,70
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Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
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вул. Ярослава Мудрого,15
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ГО «Перший Український батальйон військових капеланів»
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вул. Гайок, 2-А