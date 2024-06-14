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15 липня у Білоцерківській громаді починають діяти 8 пунктів незламності

  • Понеділок, лип. 15 2024
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15 липня у Білоцерківській громаді починають діяти 8 пунктів незламності

Про адреси та час роботи пунктів читайте в новині.

12 липня відбулося позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС).

Доповідаючи питання «Про невідкладні заході щодо забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері цивільного захисту під час організації функціонування Пунктів незламності та їх належного матеріально–технічного забезпечення в умовах стабілізаційних відключень від електропостачання» начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Вячеслав Соляков поінформував про протокольнє рішення Київської обласної комісії з питань ТЕБ та НС від 04.07.2024 року.

За результатами розгляду питання та з урахуванням ситуації зі стабілізаційними відключеннями електроенергії було прийнято рішення з 15 липня вісім Пунктів Незламності перевести в режим роботи 08 до 17 години без перерв та вихідних. В цих Пунктах незламності мешканці зможуть отримати доступ до електропостачання та інтернету.

Назва об’єкту

Адреса

Бібліотека-філія №5

просп. Незалежності, 55

Бібліотека-філія №7

вул. Добровольчих батальйонів, 8

КЗ БМР ДЮСШ «Зміна»

вул. Академіка Вула, 7

Білоцерківська гімназія-початкова школа № 6 «Перспектива»

вул. В’ячеслава Чорновола, 6

Білоцерківська гімназія - початкова школа № 22

вул. Таращанська, 167

Білоцерківська гімназія - початкова школа №15

вул. Польова,70

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради

вул. Ярослава Мудрого,15

ГО «Перший Український батальйон військових капеланів»

вул. Гайок, 2-А

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Опубліковано в Громада

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