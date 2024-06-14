Як перевірити безкоштовно, чи є штраф від ТЦК?

Перевірка виконавчого провадження за штрафом територіального центру комплектування та соціальної підтримки за допомогою сервісу Опендатабот стала платною. Але є й безкоштовний варіант від Мінюсту та сервісу Дія.

Щоб скористатися функцією, пропонують заплатити 99 грн.

"Для такої перевірки особі необхідно ввести свої ПІБ та дату народження. За результатом перевірки особа отримає довідку про відсутність або наявність відкритих щодо неї виконавчих проваджень", - пише Опендатабот.

Не сплата штрафу призведе до його передання до виконавчої служби для примусового виконання. В межах таких виконавчих проваджень може бути накладено арешт на кошти та майно особи, які надалі можуть бути використані для погашення боргу, повідомляють.

Для перевірки наявності стягнень можна використати безкоштовний сервіс Міністерства юстиції "Автоматизована система виконавчого провадження".

Пошук можна здійснити за своїми прізвищем та ім'ям.

Інформація містить відомості також і про час її розміщення, повідомляє Міністерство юстиції.

Також можна скористатися "Дія" як у вигляді електронного сервісу у розділі "Сервіси", так і у мобільному застосунку.

У першому випадку потрібно знайти послугу у розділі "Вчинення заходів щодо штрафів за порушення правил військового обліку". Там буде наявна узагальнена інформація.

У застосунку буде приблизно той же обсяг інформації, зокрема сума штрафу і причини накладення.

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