Чому в Шкарівці проблеми з водопостачанням лише поглиблюються?

Одним із питань, які поставили журналісти під час пресконференції 5 липня, було питання забезпечення водопостачанням села Шкарівка. У селі є проблема з подачею води під час відсутності електроенергії.

З цього приводу секретар міськради Володимир Вовкотруб зазначив, аби забезпечити водою всіх 800 абонентів, встановивши генератори, потрібно 63 л пального на добу.

«Такі витрати на пальне становлять дуже велику суму, якої у бюджеті громади немає. Підприємство-надавач послуги є збитковим і також немає можливості забезпечувати функціонування генераторів. До тогог ж чимало абонентів Шкарівки не мають лічильників споживання води. Відтак мешканці оплачують по факту лише шосту частину спожитої води» - пояснив секретар міської ради.

Водночас секретар міськради зазначив, що у керівника підприємства в цьому місяці закінчується контракт і буде розглядатися питання кадрових змін, якщо ситуація ніяким чином не покращиться.

Варто зазначити, що комунальному підприємству "Світанок" по програмі його фінансової підтримки надаються систематично кошти з міського бюджету, за які були здійснені деякі заходи: замінені насоси, водогін, розроблена топогеодезична карта. З виїздним засіданням до шкарівчан у 2023 році приїздили депутати БМР від фракції "Європейська Солідарність". Проте, як бачимо, проблема з водопостачанням лишається.