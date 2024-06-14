У Білій Церкві подумають, як зробити світлофори працюючими під час вимкнення електроенергії

5 липня під час пресконференції секретаря міської ради Володимира Вовкотруба редакторка сайту БЦ News поцікавилася, чи можливо оснастити світлофорні об'єкти на найбільших перехрестях та магістралях міста альтернативним живленням на час відключення світла. Ось що відповів міський чиновник.

Насьогодні розглядається можливість щодо встановлення автономних джерел електроживлення на світлофорах.

Тим більше, що такі світлофорні об'єкти в місті вже є. Обладнання безперебійного електроживлення 24V-220V встановлено на об’єктах:

перехрестя просп. Князя Володимира – вул. Павліченко,

перехрестя вул. 72-ї Бригади – вул. Героїв Небесної Сотні,

перехрестя вул. Сквирське шосе – вул. Волонтерська,

перехрестя просп. Незалежності – вул. Зенітного полку (магазин «Новус»).

Також секретар міськради наголосив, що всі світлофори дублюються дорожніми знаками і закликав водіїв та пішоходів бути максимально уважними на дорозі.