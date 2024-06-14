У Білій Церкві подумають, як зробити світлофори працюючими під час вимкнення електроенергії

Насьогодні розглядається можливість щодо встановлення автономних джерел електроживлення на світлофорах.
Тим більше, що такі світлофорні об'єкти в місті вже є. Обладнання безперебійного електроживлення 24V-220V встановлено на об’єктах:
перехрестя просп. Князя Володимира – вул. Павліченко,
перехрестя вул. 72-ї Бригади – вул. Героїв Небесної Сотні,
перехрестя вул. Сквирське шосе – вул. Волонтерська,
перехрестя просп. Незалежності – вул. Зенітного полку (магазин «Новус»).
Також секретар міськради наголосив, що всі світлофори дублюються дорожніми знаками і закликав водіїв та пішоходів бути максимально уважними на дорозі.